За неделю с 20 по 26 ноября в Украине выявили 96 282 новых случаев COVID-19. Заболели 8 022 детей и 1 678 медицинских работников. Госпитализировали 22 887 человек, летальных исходов - 3 918. Выздоровели 150 500 человек.

Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 26 ноября, Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.

В ЦОЗ рассказали, какие регионы Украины находятся в "цветных" карантинных зонах:

в "желтой" зоне – Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области.

в "оранжевой" зоне – Полтавская и Харьковская области.

"красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 введен в 18 областях и городе Киев.

Уровень заболеваемости в Украине составляет 580 случаев на 100 тысяч населения при определенном показателе зеленого уровня 75 на 100 тысяч населения.

Самый высокий уровень заболеваемости в таких областях:

в Николаевской – 927 случаев на 100 тысяч населения;

в Полтавской – 898 случаев на 100 тысяч населения;

в Запорожской – 792 случая на 100 тысяч населения.

Самый низкий уровень заболеваемости в следующих областях:

в Кировоградской – 257 случаев на 100 тысяч населения;

в Херсонской – 315 случаев на 100 тысяч населения;

в Черновицкой – 331 случай на 100 тысяч населения;

в Харьковской – 377 случаев на 100 тысяч населения.

Показатель госпитализаций больных COVID-19 превышен в 10 областях.

В среднем по стране он составляет 60,1 случай на 100 тысяч населения при определенном показателе 60.

По состоянию на 25 ноября показатель загруженности коек с кислородом по стране составляет 50,6% при определенном показателе 65%. Самый высокий показатель в Закарпатской области – 58,9%. В Ивано-Франковской и Сумской областях – 57,6%, в Николаевской области – 57,5%.

Еженедельный отчет ЦОЗ о статистике заболеваемости коронавирусом. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что ученые из разных стран провели глобальное исследование и пришли к выводу, что ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% и является самой эффективной мерой в борьбе с Covid-19.

Также мы писали, что в МОЗ ожидают спада Covid-волны в Украине к Новому году и планируют обновить правила работы зимних курортов.