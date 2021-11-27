Следователи объявили о подозрении водителю, совершившему в Харькове ДТП на фуре. Экспертиза установила, что мужчина управлял транспортным средством под действием каннабиноидов и опиатов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В полиции напомнили, что масштабная авария с участием пяти транспортных средств произошла 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе. Водитель MAN с полуприцепом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал ДТП. В результате аварии три человека погибли на месте происшествия, среди них трехлетний ребенок. Также травмировались четыре человека.

41-летний водитель грузовика MAN, житель Запорожья, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчину поставили в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

В ближайшее время суд будет выбирать водителю меру пресечения.

Ранее "Страна" сообщала, что водителя фуры зовут Игорь Мирошниченко.

Мы также приводили видеозапись момента ДТП.



