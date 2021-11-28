Многие бишкекские избиратели на парламентских выборах в Кыргызстане с трудом разобрались в новой системе голосования по партийным спискам, где можно было выбрать не только партию, но и конкретного ее члена.

Об этом сообщает в Telegram "РИА-Новости" в воскресенье, 28 ноября.

В Кыргызстане сложная система голосования по особому способу - распределение мандатов внутри партии определяют сами избиратели, а партийный список не имеет никакой иерархии.

Избиратели голосуют не только за понравившуюся партию, но и за конкретного члена списка - для этого в партийном бюллетене есть не только список партий, но и 54 квадратика, каждый из которых соответствует определенному партийцу. Квадратики пронумерованы, поэтому, чтобы отдать голос любимому партийцу, нужно знать его номер в партийном списке.



С непривычки разобраться в этой системе довольно сложно - многие избиратели знают только фамилии любимых партийцев, но не знают их номера, а квадратики в бюллетенях не подписаны.

К счастью, на каждом участке есть специально напечатанные брошюры с полными партийными списками 21 партии.

Чтобы отдать голос за желаемого кандидата, нужно найти его фамилию в справочнике.

Бюллетень считается действительным, если в нем выбрать только партию, не утруждаясь голосом за конкретного партийца. А вот если выбрать один из квадратиков, не уточняя, к какой партии относится этот кандидат, - бюллетень считается недействительным.

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