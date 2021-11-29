Скончавшегося в ночь на 28 ноября советского и российского композитора и певца Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище Москвы.

Об этом сообщается на сайте Московского театрально-концертного музыкального объединения "Градский Холл", которым руководил певец.

Ранее журналисты сообщали, что Градского могу похоронить на Кузьминском кладбище рядом с родителями, но теперь информация изменилась.

Как говорится в объявлении, размещенном на официальной странице театра, гражданская панихида пройдет в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Церемония похорон состоится на кладбище в 13:30.

При этом в театре уточнили, что прощание пройдет в частном формате без аккредитации СМИ.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о жизни и причинах смерти певца, которого считают одним из основоположников русского рока.

Мы также приводили воспоминания судей российской версии шоу "Голос" Леонида Агутина, певицы Пелагеи и Димы Билана о своих последних сообщениях и встречах с Александром Градским. Например, Пелагея назвала старшего коллегу по сцене порядочным, принципиальным, трогательным и бескомпромиссным, человеком, который всегда был на стороне истины и добра.