Госпродпотребслужба Украины предупреждает о возможности оборота и реализации кабачков с превышенным уровнем нитратов, потребление таких овощей может привести к возникновению онкологических заболеваний. Опасные овощи были доставлены в нашу страну из Турции.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Контролирующий орган отмечает, что 15,9 тонн овощей с нитратами доставили в Одессу. Их исследовала региональная лаборатория.

"Согласно Экспертному заключению №006126I/21 от 25.11.2021 кабачки свежие весом 15 900 кг (Импортер - ООО Алекс-Компани; Производитель: TEKASYA TARIM URN.NIC.LIMIT ED SIRKETI KANATLI MAH.4SK PARK, TURKEY) по физико-химическому показателю (Нитраты) - не соответствуют Государственным санитарным правилам и нормам", - говорится в сообщении.

В ведомстве не исключают возможность оборота и реализации опасной продукции на территории региона.

В связи с этим операторов рынка призывают изъять кабачки из вышеупомянутой партии из оборота и на протяжении двух рабочих дней письменно проинформировать о выявленном несоответствии территориальный орган Госпродпотребслужбы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в организм человека 80% нитратов попадают с овощами, однако избыточное количество нитратов в организме может превратиться в нитриты, которые несут вред. Одним из последствий может стать риск возникновения онкозаболеваний из-за потребления нитритов.

Кроме того, мы писали о том, что сотрудники Университета Нагоя (Япония) открыли точный метод диагностики злокачественной опухоли головного и спинного мозга. Раковый процесс они научились выявлять по результатам анализа мочи.