Шевченковский суд Киева огласил приговор двоим причастным к убийству 23 марта 2017 года экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. При этом одного из обвиняемых оправдали.

Об этом сообщил журналист Виталий Губин в Facebook.

"Оглашён приговор Шевченковский суд города Киева для обвиняемых в пособничестве убийству 23 марта 2017 года в центре Киева экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Отмеряли запрошенные прокурором 12 лет для Ярослава Тарасенко (водитель киллера). И… барабанная дробь - ожидаемо оправдали Александра Лося", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта 2017 года около полудня около входа в одну из самых дорогих гостиниц Киева - "Премьер Палас" - прозвучали выстрелы. Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям около отеля. В результате один из них был убит. Им оказался беглый депутат Госдумы Денис Вороненков.

По делу о его убийстве официальное следствие назвало шесть вероятных участников совершения преступления. Это киллер Павел Паршов, которого на месте инцидента застрелил охранник экс-депутата Госдумы РФ, представители националистических организаций Ярослав Левенец и Ярослав Тарасенко, авторитетный в уголовной среде Харькова Юрий Василенко, а также бывший арестант Днепропетровского СИЗО Александр Лось. Организатором преступления был заявлен бывший гражданский супруг Максаковой - Владимир Тюрин.

"Страна" еще в 2018 году писала о том, зачем Максакова опровергает версию Генпрокуратуры о "руке Кремля" в убийстве мужа.