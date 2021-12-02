В четверг, 2 декабря, Шевченковский суд Киева вынес приговор двум фигурантам дела об убийстве Дениса Вороненкова.

Экс-депутата Госдумы застрелили в центре Киева в марте 2017 года. В него выстрелил бывший добробатовец Павел Паршов. Сам он был ранен охранником Вороненкова и умер в больнице.

Кроме киллера, следствие называло еще пятерых организаторов убийства. Но перед украинским судом предстали только двое - Ярослав Тарасенко и Александр Лось (оба они не признали вину). Остальные скрылись и были объявлены в розыск.

Дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных. Процесс шел больше трех лет.

Собрали информацию, в чем обвиняли Тарасенко и Лося и что о них известно.

Ярослав Тарасенко

Ярослав Тарасенко был признан соучастником убийства Дениса Вороненкова. Он выполнял роль водителя киллера Павла Паршова. Тарасенко был его знакомым.

Он привез Паршова на место преступления и должен был забрать, но киллера застрелил раненный охранник депутата.

Водителя Тарасенко задержали в Павлограде Днепропетровской области, где он жил, спустя три месяца после убийства. Его вычислили по трафику мобильного телефона. Накануне убийства он созванивался с Паршовым.

При обыске у Тарасенко нашли запчасти от "Ланоса", на котором он подвозил Паршова к месту убийства. Машину купили специально для дела. Также у него нашли пистолет.

Ярослав Тарасенко. Фото: Грати

Как выяснилось, Ярослав Тарасенко - экс-руководитель местного "Правого сектора" по прозвищу "Физрук". Он представлялся участником добровольческого батальона, воевавшим в АТО. Имел проблемы с законом.

За два года до убийства был арестован в рамках расследования уголовного дела о разбойных нападениях, кражах и незаконном хранении оружия. Тогда в Павлограде провели 17 обысков и в результате изъяли целый арсенал: пистолет Макарова, пистолет-пулемет "Скорпион", 5 магазинов к ним с патронами, гранаты Ф-1, РГД-5, ВОГ-25.

На суды к Тарасенко приходили побратимы с митингами. В итоге Тарасенко вышел на свободу после того, как его на поруки взял бывший тогда нардепом Владимир Парасюк.

Свою вину в деле об убийстве Вороненкова Тарасенко не признал. Заявил, что поссорился с Паршовым и еще одним фигурантом Ярославом Левенцом и вышел из машины до того, как произошло убийство.

2 декабря 2021 года Шевченковский суд Киева признал Ярослава Тарасенко виновным в пособничестве умышленного убийства, незаконном хранении оружия и приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Александр Лось

Следствие сообщало, что Александр Лось - еще один сообщник преступления. Он следил за Вороненковым в Киеве, собирал информацию о образе его жизни, для чего были арендованы три квартиры. Одна из них в доме, где жил российский депутат с супругой.

Также следствие считает, что Лось участвовал в планировании места и времени убийства. А в день расправы вел наблюдение за подъездом Вороненкова из Land Cruiser. Якобы именно он дал команду киллеру Паршову и водителю Тарасенко следовать за депутатом, когда тот вышел и сел в машину.

Подозреваемый был задержан вскоре после ареста Тарасенко. Видимо, тот начал давать показания.

Александр Лось - уроженец Херсонской области. Жил в Харькове. Ранее судим за разбой.

Александр Лось. Фото: Грати

Свою вину в убийстве Вороненкова Лось не признал. Он заявил, что просто был телохранителем у своего знакомого, криминального авторитета Юрия Василенко - предполагаемого организатора убийства. Об убийстве якобы ничего не знал, а у подъезда Вороненкова дежурил, поскольку там жил его работодатель.

После убийства экс-депутата Госдумы Василенко находится в розыске.

2 декабря 2021 года киевский суд оправдал Александра Лося, который обвинялся в пособничестве при совершении убийства. Прокуратура пообещала обжаловать решение и подать апелляцию.

Что с другими фигурантами дела?

Одним из организаторов убийства следствие назвало криминального авторитета из Харькова Юрия Василенко.

Криминальную карьеру он начал в России. Занимался аферами с машинами. Брал деньги и обещал пригнать авто из Германии, а затем исчезал. Был судим за разбои и квартирные кражи. В Харькове он мог быть представителем российского вора в законе Шакро Молодого.

Перед убийством Вороненкова перебрался в Киев, нанял Александра Лося и снял квартиру в том же подъезде, что и будущая жертва - прям под ним.

После убийства выехал в Россию и был объявлен в розыск. В 2019 году его похитили в Москве. С тех пор его следы потерялись. СМИ писали, что похитители могли вывезти его в Курскую область и убить.

Юрий Василенко

Еще одним из организаторов убийства прокуратура называла праворадикала и участника АТО Ярослава Левенца. По данным следствия, он и нанял киллера - ранее судимого добровольца из батальона "Донбасс" Павла Паршова.

Перед совершением убийства Левенец купил подержанный "Ланос", на котором к месту убийства подъехал с киллером и водителем.

Левенцец уроженец Днепропетровской области. Работал тренером боевого гопака, был членом радикальной организации "Тризуб" (молодежное ответвление ВО "Свобода").

В 2012 году был арестован за присвоение чужого имущества, фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов. В 2014 году был отпущен под домашний арест.

Отправился воевать в составе батальона "Донбасс", нарушив условия досрочного освобождения. Но когда он был объявлен за это в розыск, побратимы представили его как патриота и жертву режима Януковича. За него вступился экс-глава батальона "Донбасс" Семен Семенченко, который стал депутатом.

Ярослав Левенец

Павел Паршов - собственно киллер Дениса Воронцова. После нападения его ранил охранник Дениса Вороненкова. Паршов умер в больнице во время операции.

Паршов жил в Днепре. У него были проблемы с законом. С 2011 года находился в розыске за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем.

После Евромайдана служил в батальоне "Донбасс" в Мариуполе, куда пришел из "Азова". В 2015-м году был зачислен в Нацгвардию. Год спустя он был уволен со службы за невыполнение условий контракта.

Павел Паршов

А что с заказчиками?

По заказчикам ясности спустя четыре года нет.

В год убийства генпрокуратура заявила, что заказчик - бывший гражданский муж Марии Максаковой, вор в законе Владимир Тюрин, который поручил организацию убийства своему знакомому Василенко. Якобы он действовал в интересах ФСБ.

Политическая рамка сразу после убийства была такова: Вороненкова убили из опасений, что он даст "разгромные показания" на российское руководство.

Но это было явно выдуманной версией, поскольку никаких показаний против Януковича или Путина депутат дать не мог - его участие в той же аннексии Крыма ограничивалось нажатием кнопки в Госдуме, когда он голосовал за принятие полуострова в состав России.

Да и несколько месяцев он уже жил в Украине и успел дать показания в генпрокуратуре. Их до сил пор не обнародовали - а значит никаких сенсаций там не было.

Также никаких мотивов не было и у Тюрина, у которого Вороненков не уводил жену: до встречи с депутатом она давно разошлась с авторитетом и успела завести еще один роман - с московским ювелиром.

Когда Порошенко проиграл выборы, в 2019 году вдова Вороненкова Мария Максакова под присягой заявила, что ее мужа не убивал ни Тюрин, ни ФСБ, а само убийство носило экономический характер. Она рассказала, что у Вороненкова был конфликт из-за размена квартир с бывшим работником Следственного комитета РФ Денисом Панаитовым.

Вороненков пытался обменять свое жилье в центре Москвы на квартиру Панаитова в центре Киева. Но возник конфликт. Именно Панаитова Максакова и назвала заказчиком убийства спустя два года. И рассказала, что оговорить Тюрина ей предложили украинские правоохранители.

Впрочем, нельзя быть уверенным и в версии Максаковой о Денисе Панаитове, с которым она, вполне возможно, сводит личные имущественные счеты. Тем более, что в этом деле есть достаточно интересные связки с украинскими спецслужбами.

Еще в 2018 году "Страна" рассказывала, что на одного из организаторов убийства - националиста Ярослава Левенца - накануне гибели Вороненкова СБУ заводила оперативно-розыскное дело. Проще говоря - по нему "копали" правоохранители.

Второй интересный факт - Вороненкова перед смертью охраняли как ценного свидетеля, мотивируя тем, что он может дать "показания на Януковича". Но охраняла его не Госохрана, а военные разведчики из ГУР, хотя это абсолютно не их профиль.

Отдать приказ на такую рокировку могли только на Банковой, которая курирует военную разведку. Зачем - никто не объяснил. Но по факту, охранник из ГУР не только Вороненкова не спас, но и киллера ликвидировал. Концы в воду.

Далее - через несколько месяцев погибает разведчик Максим Шаповал, который, по данным "Страны", курировал охрану Вороненкова.

Все эти факты дают повод задуматься и о других версиях по заказчикам преступления. Хотя следствие, очевидно, их разрабатывать не будет.