США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, если к этому времени конгресс не поднимет потолок государственного долга.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в пятницу, 3 декабря, со ссылкой на аналитиков Двухпартийного политического центра.

Двухпартийный политический центр обновил свой прогноз и теперь ожидает, что финальный срок по долговому лимиту – когда США более не смогут в полном объеме и своевременно выполнять свои обязательства – наступит, скорее всего, между 21 декабря 2021 года и 28 января 2022 года", - говорится в сообщении вашингтонского центра.

Ранее поднять или приостановить действие лимита госдолга конгресс просила министр финансов Джаннет Йеллен, предупреждая, что в противном случае сложности с выполнением обязательств у правительства могут начаться после 15 декабря 2021 года.



"Конгресс будет заигрывать с финансовой катастрофой, если уйдет на праздники, не решив проблемы долга", - сказал директор по экономической политике Двухпартийного политического центра Шай Акабас.

Проекты увеличения заимствований без труда преодолевают нижнюю палату конгресса, но наталкиваются на сопротивление более сильной республиканской оппозиции в сенате, недовольной растущими финансовыми запросами демократической администрации президента США Байдена.

Ранее "Страна" сообщала, что Соединенным Штатам Америки, после окончания действия соглашения о предельном лимите государственного долга, угрожает дефолт. Конгресс еще не представил план действий, которые законодатели собираются предпринять для избежания этого.

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