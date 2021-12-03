Японская корпорация NEC представит систему сертификации вакцинации от COVID-19, основанную на распознавании лиц.

Об этом сообщает издание "News.Ru" со ссылкой на агентство Kyodo в пятницу, 3 декабря.

По данным компании, технология обеспечивает точность на 99,9%, даже если пользователь носит маску. Пользователям будет необходимо зарегистрировать свою историю вакцинации и загрузить фотографию лица. Предполагается, что система сканирует лица при входе на объект, а подтверждение статуса вакцинации займёт несколько секунд.

"Cистема будет использоваться на туристических объектах и площадках для мероприятий и поможет уменьшить очереди и снизить количество персонала для проверки данных", - говорится в сообщении агентства.

По данным компании, в ноябре было проведено пробное использование технологии в районах близ горы Фудзи. Время обработки данных в итоге сократилось в 10 раз, а количество необходимого персонала — в семь раз.

Ранее "Страна" сообщала, что rомпания Meta отключит в социальной сети Facebook систему распознавания лиц в рамках мер по ограничению использования этой функции и в других сервисах компании.

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