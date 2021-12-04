Экс-участник романтического шоу "Холостячка" Роман Свечкоренко, который вернулся в реалити в 11 выпуске, однако в финале - проиграл, опубликовал эмоциональный пост в соцсети, заявив, что он "стал заложником ситуации".

Об этом стало известно из его профиля в Instagram.

"Я стал заложником ситуации, на которую не мог влиять с самого начала. Мне жаль, что так сложились мои обстоятельства, что я не успел развестись до начала проекта, хотя я очень этого хотел и сделал все возможное, в рамках закона. Мне жаль, что этим воспользовались и сделали меня обманщиком (я сейчас не про Злату), мне искренно жаль. Я с самого начала сказал, что я ещё в процессе. Ещё задолго до начала съёмок. Меня заверили, что все будет хорошо, а я просто поверил. Даже убеждали, что никто в этом не заинтересован. Поверить было ошибкой, моей личной ошибкой. В любом случае виноват в происходящем только я сам. Такое у меня мнение по поводу всего происходящего", - написал он.

По словам Романа Свечкоренко, у него "просто забрали время" и "сделали на всю страну обманщиком".

"Но сейчас я даже рад, что так произошло. Я стал сильнее, более стрессоустойчивым, более надежным. Это мой личный рост, за счет негатива который я получил, который создали вокруг меня, в то время, когда я просто доверился", - написал Свечкоренко.

Кроме того, он заявил, что у них со Златой был "искренний интерес друг к другу".

"Это чувствовала она, это чувствовал я и больше мне ничего не нужно было. Но, к сожалению, мы попали не в то время, и не в то место. Уверен, что окажись мы в других обстоятельствах, все сложилось бы совершенно по-другому", - подытожил автор поста.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в эфир вышел второй сезон романтического шоу "Холостячка". Главной героиней проекта стала известная украинская певица Злата Огневич (настоящее имя - Инна Бордюг).