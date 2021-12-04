В Хмельницкой области приговорили к четырем годам лишения свободы мужчину, который "воспитывал" детей раскаленной кочергой.

Об этом сообщает в Facebook Национальная полиция Украины.

О жестокости родителя по отношению к собственным детям стало известно в мае этого года. Тогда сотрудница сельсовета проинформировала правоохранителей об обнаружении следов побоев и сильных ожогов на телах детей.

По вызову выехали следственно-оперативная группа и работники ювенальной полиции.

Прибыв на место проживания семьи, правоохранители выяснили, что 38-летний мужчина раскаленной кочергой побил своего 8-летнего сына и 6-летнюю дочь.

Выяснилось, что повод к избиению дала сожительница мужчины, не являющаяся биологической матерью детей. Она пожаловалась, что они не слушаются. Чтобы их унять, отец взял кочергу, разогрел ее в печи и избил детей.

В результате такого "воспитательного" процесса дети получили ожоги ягодиц, ног и спины.

После разбирательств их изъяли из семьи и поместили под надзор органов опеки и попечительства. Сейчас решается вопрос о лишении мужчины родительских прав.

Дело об избиении вели следователи Каменец-Подольского районного управления полиции. Они завершили досудебное расследование и передали материалы в суд. Дунаевецкий районный суд признал подсудимого виновным в пытках и определил ему наказание в виде четырех лет тюремного заключения.

В Хмельницкой области мужчина бил своих детей раскаленной кочергой. Источник: Facebook/Нацполиция Украины

Ранее "Страна" сообщала, что под Харьковом родители сломали приемной дочери ключицу. Остальных семерых детей они избивали битами.

Также мы писали, что стоматолога из Ровно, которая жестоко била детей на приемах, лишили лицензии.