В Днепропетровской области пропала 15-летняя девочка, которая уже неоднократно убегала из дома. Она снова ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

Об этом сообщает в Facebook в воскресенье, 5 декабря, полиция Днепропетровской области.

Девочка исчезла в Новомосковске. 15-летняя Надежда ушла из дома 4 декабря, примерно в 17:00. Она так и не вернулась, теперь ее ищет полиция.

"Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, прическа короткая (стрижка под мальчика), глаза голубые", - рассказали в полиции о том, как выглядит пропавшая девочка.

Правоохранители не сообщили, в какую одежду она была одета.

В полиции добавили, что девочка уже неоднократно убегала из дома. Ее находили и возвращали копы. Сейчас же найти ребенка пока не удалось, поэтому всех, кто видел Надежду и может знать, где она находится, просят обратиться в полицию.

В Новомосковске Днепропетровской области девочка ушла из дома и не вернулась. Источник: Facebook/полиция Днепропетровской области

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