Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть расследование в отношении директора компании "Vodafone Украина" по фактам возможного уклонения от налогов и мошенничества.

Об этом сказано в материалах суда.

Суд получил жалобу, в которой говорилось о том, что 29 октября заявитель обратился в Национальное антикоррупционное бюро о совершении руководителем ООО "Водафон Энтерпрайз Юкрейн" уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу в работу компьютеров, которое привело к значительному вреду или сделано повторно или по сговору), ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники), ч. 2 ст. 212 (уклонение от налогов), ч. 2 ст. 212-1 (уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 Уголовного кодекса..

При этом данные о совершенных уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не внесли. Заявитель просил суд обязать уполномоченных лиц НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения из заявления и обязать начать расследование.

Суд обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство в пределах своих полномочий.

Как известно из открытых данных, руководителем "Vodafone Энтерпрайз Юкрейн" является Перри Ричард Чарльз.

Напомним, в 2015 году МТС Украина объявила о договоре с британской компанией Vodafone, по которому МТС Украина полностью переходит на бренд Vodafone. В Vodafone Украина заявили, что смена собственника не отразится на абонентах.

Также сообщалось, что Киевстар и Vodafone объединили свои мобильные сети.