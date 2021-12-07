Завтра, 7 декабря, исполняется 80 лет со дня атаки японцев на американскую морскую базу Перл-Харбор. После чего США вступили во Вторую мировую войну.

Эти события, далекие от нас не только по времени, но и географически, на самом деле показывают интересные параллели с нынешней ситуацией в мире. Которую некоторые эксперты называют предвоенной.

Как и тогда, сегодня главный враг США находится на Дальнем Востоке. Если 80 лет назад это была Япония, то сейчас - Китай, который являлся союзником Америки во Второй мировой войне, но нынче официально значится в документах Пентагона как основная угроза национальным интересам США.

Поскольку экономически он по ряду параметров уже обогнал первую экономику мира. И начинает догонять ее в военной сфере.

И многие телодвижения США - в том числе по Украине и России - связаны прежде всего с геополитическим противодействием "китайской угрозе".

Причем под "угрозой" здесь, в отличие от ситуации 80-летней давности с Японией, подразумеваются не какие-то агрессивные действия или хотя бы намерения Пекина, а его растущая мощь и потенциал - чего, по мнению Вашингтона, уже достаточно для глобального противодействия Поднебесной.

76 лет назад Япония в войне проиграла и с тех пор находится де-факто под американским военным протекторатом.

С чего это начиналось, и какие можно провести аналогии с нынешнем временем - разбиралась "Страна".

Война из-за санкций

Предпосылки нападения Японии на США 7 декабря 1941 года лежат в плоскости экономической.

С конца XIX века Япония вышла из привычной для себя изоляции и начала вести экспансионистскую политику. В отличие от своих соседей по юго-восточной Азии, эта страна не стала колонией европейских держав. Она провела модернизацию (реформы эпохи Мэйдзи), перестроила армию по западному образцу, начала индустриализацию и вскоре сама стала претендовать на то, чтобы управлять соседями на Дальнем Востоке.

В начале XX века Япония начала войну с Китаем и Россией, аннексировала Тайвань, захватила южную часть русского Сахалина и затем - Корею.

Эта колониальная экспансия активно продолжалась и в перерыве между мировыми войнами.

До начала Второй мировой Япония уже владела многими провинциями в Китае и "поджимала" СССР у границ Монголии. Правда, после разгрома японцев на реке Халхин-Гол, которое им нанес будущий маршал Георгий Жуков, с Советским Союзом японцы заключили перемирие, которое до 1945 года не нарушалось: у Токио хватало забот и на сопредельных территориях.

Тем более, что отношения с западными странами у японцев испортились еще раньше. В 1931 году Япония вторглась в китайскую Маньчжурию и основала там марионеточное государство Маньчжоу Го. Это вызвало конфликт с американцами, англичанами и французами, имевшими свои интересы в регионе - и сближение с их оппонентами: Германией и Италией.

Так закладывалась конфигурация противоборствующих сил во Второй мировой войне. В 1939 году Токио и Берлин заключили "Стальной пакт" о военном союзе.

Но еще до того, в 1937 году, Япония начала свою главную войну - против Китая. Поднебесная к тому времени уже два десятилетия пребывала в состоянии хаоса и постоянной гражданской войны. Сильная центральная власть в стране отсутствовала и потому она казалась японцам легкой добычей. И первоначально в чисто военном плане Японии сопутствовал успех - они захватили обширные территории на востоке Китая.

Но беспредельная жестокость японцев вызвала массовое народное сопротивление в Китае. На место разгромленных армий становились новые бойцы. Давние враги - лидер Гоминьданя Чай Канши и вождь компартии Мао Дзедун на время прекратили борьбу ради освобождения своей страны от японцев. Поддержку китайцам стали оказывать и западные страны, и Советский Союз. И вскоре стало понятно, что блицкрига у императорской армии в Китае не получается. Япония глубоко завязла в войне, для которой требовалось все больше ресурсов. И людских, и материальных. В том числе - топлива и прочего сырья, которое страна импортировала.

И этой зависимостью воспользовались американцы, чтоб нанести сильный удар по Японии.

В 1940 году США ввели эмбарго на поставки Японии авиационного топлива и металла.

Летом 1941 года, после ввода японских войск во французский Индокитай, Вашингтон заморозил все японские активы в стране и ввел против нее нефтяное эмбарго.

Это поставило Японию на грань краха, поскольку запасов необходимых ресурсов хватило бы в лучшем случае на год.

Кроме того, американцы быстро усиливали свой Тихоокеанский флот, создавая условия для полной морской блокады Японии.

Для отмены эмбарго США требовали вывести войска из Индокитая, прекратить войну в Китае и заключить договора о ненападении с другими территориями, которым угрожала Япония, но куда еще не вторглась.

Японцы пытались выторговать более мягкие условия, но переговоры закончились безрезультатно.

После этого и было принято решение начать войну с США.

Собственно в этой предыстории и есть ответ на распространенный вопрос - почему Япония ударила именно на юг, а не пошла войной на СССР, когда немцы были уже под Москвой. По той причине, что атака на советский Дальний восток не решала главной проблемы для Японии - поставок сырья. Месторождения нефти тогда в Сибири еще не начали разрабатывать. Да и после Халхин-Гола японцы побаивались Красной армии, понимая, что это далеко не слабый противник. И наступление японцев может закончится новым разгромом, что имело бы фатальные последствия для армии Японии в Китае.

Поэтому японцы решили нанести удар на юг - там где было сырье и топливо.

Но для начала им нужно было уничтожить мощный Тихоокеанский флот США.

Атака на Перл-Харбор

Почти сразу после начала топливной блокады японские военные стали разрабатывать план нападения на главную военно-морскую базу США в Тихом океане - бухту Перл-Харбор на гавайском острове Оаху.

Целью было надолго прекратить операции американского флота в этом регионе, разблокировать поставки нефти и без помех захватить ее месторождения в Индонезии.

Гавайи находятся от японского побережья в шести тысячах километров. То есть операция изначально закладывалась как очень дерзкая. Поражение американцам планировалось нанести на их территории в значительном отрыве от японских баз.

Атаку планировали силами шести авианосцев, которые несли около 400 самолетов. Автором плана был адмирал Ямомото. Он считал, что с воздуха флот, стоящий в своей гавани, крайне уязвим. То есть военно-воздушный элемент нападения был основным. Каждому авианосцу доставался свой сектор обстрела и жертвы из состава американского флота.

Адмирал Исороку Ямомото

Ямомото, кстати, был противником войны со Штатами, считая, что выиграть ее Япония в стратегической перспективе не сможет. Но когда поступил приказ готовиться к войне, адмирал подчинился и разработал операцию так, чтобы со старта нанести США максимально возможный ущерб. И получить фору во времени для завершения оккупации юго-восточной Азии и захвата ряда островов Тихого океана.

План впервые был озвучен военными еще в январе 1941 года. По нему, атаковать американский флот следовало только на его базах - то есть в местах компактного скопления - силами авиации и подводных лодок.

Решено было отправить авианосную группу кружным путем через север - чтобы ее не заметили патрульные корабли США - с разворотом на юг приближением к Гавайям примерно на 350 километров, чтобы самолет мог взлететь для бомбардировки и вернуться назад.

Флот под командованием вице-адмирала Нагумо двинулся в путь 26 ноября.

Вице-адмирал Нагумо, командовавший нападением на Перл-Харбор

В ночь на 7-е декабря в гавань Перл-Харбора начали проникать японские подлодки.

Утром 7 декабря на Оаху вылетели два японских самолета разведчика - уточнить цели для атаки. Затем пошла первая волна из 183 атакующих самолетов. Их засекли радары, о тревоге сообщили в штаб, но все руководство американской базы ВМС, как оказалось, ушло на завтрак и пропустило важное сообщение.

Атака обрушилась одновременно на все военные аэродромы Оаху - чтобы США не смогли поднять авиацию для контрудара. Из-за того, что самолеты стояли рядом, они стали легкой добычей для японских бомб и воспламенялись очень быстро.

Аналогичная картина в начале войны наблюдалась в СССР - незамаскированные самолеты массово горели от немецких бомб - но, как видим, американцев это ничему не научило.

Основной цели - бухты Перл-Харбор - японские самолеты достигли около 8 часов утра. Все корабли, которые им встречались, обстреливались торпедами, которые сбрасывались с самолетов. Затонул линкор "Аризона", где погибло 1100 человек - более половины всех американских потерь в Перл-Харборе.

Около 9 часов утра началась вторая волна авиационного нападения. Ей пытались сопротивляться: несколько уцелевших самолетов США поднялись в воздух, но были сбиты более многочисленным и маневренным противником. Также американцы успели увести несколько кораблей в море, где их атаковать было менее выгодно, чем в бухте с большой концентрацией судов.

Но в целом это был разгром. Были уничтожены 188 американских военных самолетов, еще 159 надолго вышли из строя. Потоплены или повреждены были 18 кораблей, часть из которых потом восстановили и они успели повоевать во Второй мировой. Погибли тысячи американских военных.

Японские потери были кратно меньше: безвозвратно утраченными были только 5% самолетов.

Удар по Перл-Харбору. Фото Time

При этом не пострадал ни один американский авианосец - их просто не было на Гавайях. То есть в целом военно-морская мощь США до конца подорвана не была. Но тем не менее, у японцев на определенное время были развязаны руки.

После Перл-Харбора также быстро были разгромлены американские войска на Филиппинах (в то время - колония США), взят Гонконг и Сингапур (где капитулировал крупный британский гарнизон).

Далее была захвачена Британская Бирма, Индонезия и бесчисленные острова в Тихом Океане.

На следующий день после атаки - 8 декабря - президент Франклин Рузвельт объявил войну Японии. Так США вступили во Вторую мировую войну. Первое серьезное поражение японцам они нанесли летом 1942 года при битве за атолл Мидуэй. И уже к концу года натиск японцев выдохся по большинству направлений. В течение 1943 года американцы копили силы и в 1944 году перешли в стратегическое наступление.

В сентябре 1945 года Япония подписала капитуляцию.

Тем не менее, тема Перл-Харбора стала центральной для США в этой войне.

Было непонятно, почему нападение из открытого моря, где нет никаких естественных укрытий, американцы проморгали.

Одно время это стало почвой для теории заговора. Мол, руководство Штатов специально создало критическую ситуацию, перекрыв японцам поставки нефти. Затем допустило разгром Перл-Харбора, чтобы иметь повод поднять свое население на войну и выйти из политики изоляционизма, которую в США многие поддерживали.

Официальных подтверждений эта версия не нашла. Но теория эта обсуждается по сей день.

Китай - не Япония

Перл-Харбор, несмотря на победу, стал точкой отчета к поражению японцев в войне.

Но падение Японии обусловили не только ядерные бомбардировки и морские операции американцев. А и удар Советского Союза по сухопутным силам японцев на территории северо-восточного Китая и северной Кореи.

В результате чего была разгромлена Квантунская армия.

Таким образом, общими усилиями США и СССР Япония была повержена.

Но, повторимся, началось все с топливной блокады Японии, которая могла положить ее на лопатки без единого выстрела.

И эта тема отсылает нас напрямую к нынешним реалиям.

Китай, который сейчас воспринимается американцами как главный мировой конкурент, также очень сильно зависим от импорта сырья. И в случае военного конфликта - например, вокруг Тайваня - военно-морской флот США может перекрыть пути доставки товаров в КНР по морю.

Однако есть в этом плане как минимум одно ключевое отличие нынешней ситуации от времен Второй мировой войны.

Победить Японию, повторимся, помогал СССР. А сейчас за спиной Китая есть союзная ему Россия, которая может обеспечить поставки всего необходимого Китаю по суше. Чему американцы никак не смогут помешать.

А это относит нас к исключительной значимости "русского вопроса" для США.

Для американцев критически важно оторвать Россию от Китая, что сделает Поднебесную более уязвимой перед лицом потенциального конфликта с Вашингтоном.

Но пока это не получается. Политика санкций против России еще сильнее сближает Москву с Пекином. Поэтому в Вашингтоне ищут новые пути, как изменить ситуацию - то ли путем дальнейшего ужесточения политики (в надежде принудить РФ отойти от Китая), то ли, наоборот, через компромиссы и уступки. Этим, судя по всему, и объясняются крайне противоречивые сигналы с Запада, которые идут в последнее время по отношению к России. В том числе и по поводу Украины.

Все это важно понимать накануне сегодняшней встречи Путина и Байдена, которая состоится как раз на 80-летие Перл-Харбора. Знаковым ли окажется такое совпадение - узнаем уже после встречи.