В 2022 году на украинском рынке впервые появятся китайские автомобили бренда Hongqi (Красное знамя), которые долгое время вообще не продавали никому, кроме китайской правительственной элиты - по аналогии с автомобилями ЗИЛ и "Чайка" во времена СССР.

Об этом сообщает "AUTO-Consulting" в понедельник, 6 декабря.

В последнее время бренд Hongqi взял курс на экспансию на мировые рынки. Теперь его могут купить "простые смертные" - разумеется, если у них есть деньги на такой автомобиль.

По информации авторесурса, на украинском рынке будут представлены три различные модели под именитым китайским брендом.

Седан Hongqi H9 – аналог Mercedes-Benz S-Class, который будет доступен в различных исполнениях, в том числе и с двухцветной покраской кузова за 69 000-91 000 долларов.

Кроссовер Hongqi HS5, который относится к сегменту D-SUV и укомплектован 2-литровым турбированным бензиновым двигателем с отдачей в 224 л.с. Цены на HS5 стартуют от 42 900 долларов до 52 000 долларов.

Третьей моделью под эмблемой "Красного флага" станет полноразмерный электрический кроссовер Hongqi E-HS9 EV с запасом хода 400 и 500 км. Его впору сравнивать с Rolls-Royce - по крайней мере, размеры и королевский подход тоже прослеживается. Цены: от 109 000 долларов до 136 000 долларов.

Это первое появление китайского Luxury бренда на украинском рынке. В Европе Hongqi есть только у Александра Лукашенко в Беларуси.

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