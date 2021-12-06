В Киеве в ночь с 7 на 8 декабря общественный транспорт будет работать на час дольше. Это связано с проведением футбольного матча между командами "Шахтер" Донецк и "Шериф" Тирасполь.

Об этом сообщает в Facebook в понедельник, 6 декабря, "Киевпастранс".

По сообщению ведомства, будет продолжена работа следующих маршрутов:

троллейбусных – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамвайных – №№ 1-К, 8-К, 28;

автобусных в режиме маршрутного такси -№№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Кроме того, по данным "Киевпастранс", будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые при необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

В Киеве продлят работу общественного транспорта из-за футбольного матча Лиги чемпионов. Источник: Facebook/Киевпастранс

Ранее "Страна" сообщала, что "Шахтёр" проиграл "Интеру" в Милане и потерял все шансы на выход в весеннюю часть еврокубков. Матч "Шахтёра" 7 декабря в Киеве против тираспольского "Шерифа" станет последним для дончан в еврокубках нынешнего сезона.

Также мы писали, что мэрия Киева разорвала с некоторыми перевозчиками договора на обслуживание 21 городского маршрута, с улиц столицы убирают 234 маршрутных автобуса. Решение было принято в связи с поддельными документами.