В парламенте зарегистрирован законопроект №6403, которым создаются территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях. На этих территориях будут внедряться различные стимулы для поддержки экономики. У документа звездный состав авторов - почти 90 депутатов, преимущественно от "Слуги народа", включая руководителей фракции и партии, а также от группы "Доверие" и внефракционные депутаты.

Основная задумка документа - это создание условий для прихода инвесторов на территории Донбасса, которые граничат с неподконтрольными. Выделяется 15 громад на линии разграничения, где должен будет заработать особый правовой режим хоздеятельности. При чем, по задумке авторов законопроекта такие условия будут существовать минимум 10 лет - с 1 января 2022 года до 2032 года. При этом депутаты даже сделали финансовое обоснование своей идеи до 2024 года.

"Страна" изучила этот документ.

Территории приоритетного развития

18 августа нынешнего года Кабмином была утверждена Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей, подготовленная бывшим министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым. Суть этого документа - создать условия на территориях, граничащих с неподконтрольными, которые были бы привлекательными для инвесторов, пояснял тогда министр. Вообще с приходом новой власти не раз широко обсуждалась идея создания свободной экономической зоны на Донбассе, которая позволит развивать территории Луганской и Донецкой областей, наиболее пострадавшие за последние 8 лет, но по сути к ее реализации чиновники так и не дошли.

Теперь же в Раде зарегистрирован законопроект в рамках выполнения этой стратегии, под которым подписалось 89 депутатов, предусматривающий создание территорий приоритетного развития (ТПР) на Донбассе, в громадах, которые граничат с неподконтрольными территориями.

Речь идет о Светлодарской, Торецкой, Авдеевской, Марьинской, Угледарской, Волновахской городских территориальных громадах, Очеретинской, Ольгинской, Мирненской, Сартанской поселковых громадах в Донецкой области и Счастьинской, Горской, Попаснянской горгромадах, Станично-Луганской поселковой и Нижнетепловской сельской громаде в Луганской области.

"Чтобы вернуть временно оккупированную часть Донбасса, мы должны приоритетно и ускоренно развивать свободные части Донецкой и Луганской областей. Донбассу нужны инвестиции и рабочие места, нужна новая экономическая парадигма", – написала Ирина Верещук, глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на своей странице в Facebook.

Для управления территориями приоритетного развития будет создан новый специальный государственный орган - Агенство по управлению ТПР. Этот орган в составе 40 человек будет подконтролен и будет управляться Министерством по вопросам реинтеграции. В полномочиях этого органа будет предоставление предприятиям Донбасса статуса резидента ТПР, на которого будут распространяться различные льготы и стимулы. На создание этого органа в 2022 году предлагается выделить 86 млн грн. В 2023 и 2024 еще по 20 млн грн в год.

Получить статус резидента ТПР не смогут компании, которые проводят хоздеятельность на рынке азартных игр и производства и реализации алкогольных напитков, сигарет, электронных сигарет и топлива.

Остальные компании смогут попасть в реестр резидентов ТПР и соответственно претендовать на освобождение от уплаты НДС на ввоз нового оборудования и комплектующих для производства, освобождение или скидка на налог на прибыль (сумма скидки не должна превышать 30% размера инвестиций), если инвестиционный проект предполагает не менее 1 млн евро инвестиций (интересно, что в стратегии Резникова речь шла о пороге в 5 млн), сохранение или создание 20 рабочих мест, частичную компенсацию стоимости подключения к сетям (электроэнергии, газа, водоснабжения), упрощенную выдачу лицензий, документов и тд. Также для микропредприятий предполагаются компенсации за стоимость электроэнергии, но по интересной схеме - в том случае, если тариф будет выше среднего по Украине, а понятие среднего будет определять Кабмин, но в любом случае это решение остается за местными военно-гражданскими администрациями. Также предполагается, что резиденты ТПР будут платить только 50% оплаты за землю, опять же - по решению местных органов власти.

Отметим, что эти налоги поступают в местные бюджеты, соответственно, они не получат половину поступлений. Впрочем авторы законопроекта утверждают, что обсуждается компенсация потерь из Госбюджета (чтобы все же предоставить предпринимателям преференции) или компенсируя средства бюджетам самих громад.

Депутат от фракции "Слуга Народа" Руслан Горбенко, который является одним из авторов документа, говорит, что образование территорий приоритетного развития означает предоставление Луганской и Донецкой областям системы льгот, в том числе налоговых и таможенных, которые создадут улучшенные условия для развития бизнеса. По его словам, этот законопроект позволит стимулировать развитие Донецкой и Луганской областей, не отделяя их какими-то особыми зонами от всей страны.

"Я еще два года назад предлагал создать на Донбассе свободную экономическую зону, но проект так и не приняли. Теперь появился этот проект. Наконец хоть в таком виде вернулись к этому вопросу, - говорит Сергей Шахов ("Доверие"), который также является одним из соавторов данного проекта. - Нужно предоставлять налоговые и таможенные льготы и стимулы предприятиям, которые работают в этом регионе, их обязательно нужно поддерживать".

При этом депутаты, осознавая, что предприниматели не настроены развивать бизнес на Донбассе, не имея уверенности в безопасности в регионе, решили предоставить государственные гарантии защиты инвестиций от последствий военных действий. Так, при любой эскалации конфликта и имущественных потерь инвестор получит страховую компенсацию.

Впрочем, видно, что проект нуждается в детальной доработке. Например, по тексту документа ТПР будут существовать 10 лет - до 2032 года, а в финансовом обосновании - всего 8 лет - до 2030 года. В финансовом обосновании отмечено, что не будут вводиться, изменяться или отменяться существующие налоги и сборы - хотя сам проект как раз вводит льготное налогообложение для резидентов ТПР. На вопрос, будут ли вводиться льготы, в финансовом обосновании прямо сказано: нет.

Интересно и то, что в проекте предполагается сохранить стабильную демографическую ситуацию в регионе - 2 млн 633 тысячи человек, как минимум до 2024 года.

Отдельный вопрос, что в проекте предполагается, что на льготы смогут рассчитывать как новые инвестора, так и уже работающие на Донбассе предприятия. "По проекту стимулы будут предоставляться всем, кто зарегистрируется в реестре (резидентов ТПР - Прим. Авт.), - говорит "Стране" донецкий активист, политический эксперт Энрике Менендес.

"Пиар-инструмент под гранты"

Впрочем решит ли этот проект проблемы в "прифронтовом" регионе - вопрос по-прежнему открытый.

"Закон очень сырой и пока не видно, каким образом будут решаться проблемы. Для инвесторов должны быть веские факторы, зачем идти в воюющий регион. Кроме того, одна из главных проблем, это отток людей. Пока не ясно, как предполагается решать эту задачу", - считает Энрике Менендес.

"Надеяться на то, что туда придут большие деньги, особо не приходится. Пока идет война, рассчитывать на серьезные инвестиции нет смысла. Плюс добавляются факторы нестабильной политической ситуации в Украине, нехватки бюджета. Эта модель не заработает, пока не будет насыщена реальными деньгами. Если бы государство реально хотело помочь, оно бы просто снизило налоговое бремя для региона. Например, весь регион платит военный сбор. То есть люди живут рядом с военными действиями и платят отчисления на эти военные действия. Так, может, стоит отменить хотя бы для них эти 1,5% налога? Они и так страдают от войны, находятся под военными объектами, но из их кармана еще и идут деньги на это. В регионе фактически не было выборов органов власти, у них военно-гражданские администрации, назначаемые из центра, то есть даже нет своих представительств в местной власти. Эту проблему тоже не решают. И тут создают такие проекты, которые выглядят исключительно как пиар-инструмент, а не способ решения проблемы. Возможно, они надеются привлечь под разработку гранты? В это легче поверить, чем в цель создать благополучие в регионе", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Экономические льготы будут работать, когда там меньше будут стрелять. Думаю, что основная часть инвесторов скажет: "Льготы - это хорошо, но давайте возьмем паузу, пока не будет мира". И обещанная страховка не спасет. Еще попробуй ее получи. Если бы речь шла о любой другой области, можно было бы рассуждать о развитии. Что касается этого региона - это больше пиар. Показать, что мы что-то создаем, не сидим без дела. Но будет ли оно работать - не уверен", - считает экономист Александр Охрименко.