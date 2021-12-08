Бывшие украинские чиновники обращаются в суд, с целью вернуть себе государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще Водице. Одной из них, Раисе Богатыревой (экс-министр здравоохранения времен президентства Януковича) это уже удалось.

Об этом сообщает LB.ua.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский приказал провести ревизию государственных дач, оттуда выселили некоторых экс-чиновников. С целю вернуться в свои имения они начали обращаться в суд.

Известно как минимум о восьми исках за право жить на государственной даче в Киевской области, их подали в том числе экс-руководитель ГУР Василий Бурба, трижды вице-премьер Владимир Семиноженко, бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий, экс-председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.

Напомним, в мае состоялось заседание СНБО, по итогам которого решили провести проверку госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего президента за очень символическую плату начал пользоваться ряд непонятных лиц. Затем СНБО провел проверку того, кто распоряжается госдачами в Конча-Заспе и Пуще-Водицы.

Как выяснилось, на госдачах проживают, в частности, экс-нардепы, бывшие главы и члены правительства и бывший мэр Киева. Также на территории Конча-Заспы уже после 2014 года разместились несколько обществ с ограниченной ответственностью.