После скандала с семьей украинского композитора Игоря Поклада в его 80-летний юбилей, когда поздравление ему Офис президента попросил распечатать жену, президент Владимир Зеленский вручил народному артисту звание Героя Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

"За выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Покладу Игорю Дмитриевичу - композитору, народному артисту Украины", - говорится в указе.

Дата указа - 9 декабря. То есть он был подписан за день до 80-летнего юбилея Игоря Поклада и через день после скандала с поздравлением от Зеленского в его адрес.

Справка. Игорь Поклад в 1966-1968 годах был художественным руководителем ансамбля "Мечта" в Киеве. Он является композитором музыкальной комедии "Вторая свадьба в Малиновке" (1974), мюзиклов "Конотопская ведьма" (либретто Жолдака, 1982), "Рождественская ночь" (по Н. В. Гоголю, 1987), "Засватанная - не венчанная", (по И. Карпенко-Карому) и многих других.

Напомним, сегодня Игорю Покладе исполняется 80 лет. В связи с этим его жене Светлане позвонили из Офиса президента и предложили сбросить поздравление от Владимира Зеленского на вайбер, чтобы Светлана его самостоятельно распечатала. Это очень возмутило женщину.

Ранее мы писали, что Зеленский присвоил популярному артисту и музыканту Дмитрию Монатику, известному как Monatik, звание "Заслуженный артист Украины".