В Офисе президента предложили жене известного композитора, народного артиста Украины Игоря Поклада Светлане самостоятельно распечатать поздравление Владимира Зеленского к 80-летнему юбилею композитора.

Об этом Светлана Поклад рассказала в Facebook.

10 декабря Игорю Покладу должно исполниться 80 лет. В связи с этим его жене Светлане позвонили из Офиса президента и предложили сбросить поздравление от Владимира Зеленского на вайбер, чтоб Светлана его самостоятельно распечатала. Это очень возмутило женщину.

"Владимир Александрович! Это Вы своим друзьям можете СМС сообщением напомнить о мелочах! А мужа поздравляли все лично! Если были в стране! Не было - ехали помощники ,министры с цветами и орденами!!! Но, видимо, Вам это не понять. Что именно?! Что Вы оскорбили! Что Вы унизили одного из самых великих людей этой страны!" - написала она.

Напомним, президент Зеленский наградил канцлера Меркель орденом Свободы за остановку вторжения России в Украину.

Также сообщалось, что Зеленский наградил орденом "За мужество" 67 добровольцев, из них 64 - посмертно.