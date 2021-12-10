Многомиллионный джекпот лотереи Powerball – мечта лотерейных фанатов по всему миру. Джекпот США Powerball снова растет, на кону лотереи потрясающий джекпот в $307 миллионов долларов, или 8,9 миллиардов гривен, и это крупнейший лотерейный джекпот в настоящий момент. Следующий тираж пройдет в ближайшую субботу, 11 декабря, и кто знает, возможно, следующим победителем станет кто-то из Украины!

Лотерея Powerball известна по всему миру благодаря своим невероятным призам. Именно ей принадлежит рекорд за крупнейший в мире джекпот – 1,58 млрд долларов в США, установленный в январе 2016 года.

Для выигрыша джекпота нужно угадать 6 номеров: 5 обычных (основных) из диапазона 1-69, и один дополнительный номер ("Powerball") от 1 до 26. Так же следует отметить второй приз размером в $1 миллион, который вы выиграете угадав только 5 основных чисел (без дополнительного шара).

Джекпот Powerball достиг 307 млн долларов, это свыше 8,3 миллиарда гривен. Ближайший тираж пройдет в ночь с субботы, 11 декабря.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!

Можно ли играть в Powerball из Украины?

Ответ на этот вопрос однозначен: да! Согласно правилам, установленным Multi-State Lottery Association (MUSL), играть в Powerball можно из любой страны мира. Да, ее билеты продаются только на территории США, но здесь вам поможет сервис покупки лотерейных билетов theLotter.

Зарегистрируйтесь на сайте.

Выберите лотерею Powerball из более, чем 50 лотерей, представленных на сайте.

Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) в игровом поле.

Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26) в оранжевой части игрового поля.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?

После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.

Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот, вам нужно будет прилететь в США, чтобы получить приз лично.) Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!

Более 6 миллионов человек выиграли огромные, средние и мелкие призы на сайте!

Аура Д. из Панамы, за оформлением бумаг для передачи выигрыша в размере 30 млн. долларов США

За прошедшие годы theLotter.net выплатил более 100 млн долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.

307 млн долларов – крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире. Он может расти бесконечно, но, с другой стороны, кто-то вполне может выиграть его в эту субботу. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net!

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