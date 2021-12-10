Украинское посольство в США одержало победу в конкурсе имбирных пряников. На конкурсе дипведомтсво представило выполненное из пряников "Ласточкино гнездо" - крымский готический замок.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Киеве в Твиттере.

"Поздравляем Посольство Украины в Вашингтоне с победой в конкурсе имбирных пряников Офиса зарубежных представительств Государственного департамента США с их невероятным Ласточкиным гнездом, неоготическим замком в Украине. Поздравляем с праздниками, и Крым это Украина", - сказано в сообщении.

Ласточкино гнездо - это готический замок, памятник архитектуры и истории, который находится на отвесной Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра на южном берегу Крыма.

Имбирные пряники являются одним из символов Рождества в западных странах.

Напомним, в Киеве ко Дню независимости выложили огромный флаг Украины из тортов.

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