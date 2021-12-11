В МОЗ рассказали, что пока нет доказательств того, имеют ли больные диабетом больший риск заболеть COVID-19, чем другие люди. Однако, уже достаточно данных о том, что люди с хроническими заболеваниями, в том числе с диабетом, чаще других имеют осложнения и умирают в результате коронавирусной болезни.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в пятницу, 10 декабря.

По информации Американской диабетической ассоциации, у людей, страдающих диабетом, выше вероятность возникновения осложнений вследствие заражения инфекционными болезнями.

В МОЗ рассказали, что одно из самых больших исследований свидетельствует, что треть умерших в результате коронавирусной болезни в Великобритании с марта по май 2020 года страдали сопутствующими заболеваниями – диабетом. Это же исследование указывало на то, что люди с первым типом диабета имели в 3,5 раза более высокий риск умереть, чем люди без диабета. Что касается пациентов со вторым типом, то их риск летальных исходов был примерно вдвое больше.

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди всех возрастов с диабетом разного типа имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19. Кроме первого и второго типов, речь идет также о гестационном сахарном диабете.

В МОЗ добавили, что уже известно, что из-за COVID-19 уровень сахара в крови у пациента может возрастать или снижаться. Это происходит, потому что организм борется с вирусом. Поэтому людям с хроническими заболеваниями, в частности с диабетом, так важно защитить свое здоровье от всех возможных негативных последствий коронавирусной болезни.

В Минздраве рассказали, как влияет диабет на течение коронавируса. Источник: Facebook/МОЗ Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили украинцам, чем опасен сахарный диабет и как его избежать.

Также мы писали, что в Минздраве рассказали диабетикам Украины, как спасти ноги и избежать осложнений.