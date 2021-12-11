Губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил, что по меньшей мере 50 человек погибли в результате торнадо, которые обрушились на юго-запад штата. Кроме того, он добавил, что реальное число жертв может быть от 70 до 100.

Об этом губернатора Кентукки заявил на утреннем брифинге в субботу, 11 декабря.

"Мы считаем, что число погибших в результате этого события превысит 50 жителей Кентукки и, вероятно, в конечном итоге приблизится к числу погибших от 70 до 100", - сказал Энди Бешир.

Губернатор также акцентировал внимание так том, что торнадо пронеслось и частях Миссури, Теннесси и Миссисипи.

"Среди наиболее значительных сообщений о разрушениях: торнадо обрушился на свечную фабрику в городе Мэйфилд на юго-западе Кентукки, и около 110 человек находились внутри", - сказал губернатор Кентукки.

Энди Бешир назвал торнадо, которые прошли по югу США в пятницу, самыми разрушительными в истории штата.

По предварительным данным, всего по территории Кентукки прошли четыре торнадо. Разрушения зафиксированы в 15 округах.

Последствия природной катастрофы, которая обрушилась на штат Кентукки. Источник: twitter.com/SacStarNews

Напомним, мы писали о том, что в городе Монетт в американском штате Арканзас торнадо обрушился на дом престарелых. Два человека погибли и пять серьезно пострадали в результате природной катастрофы. Местные власти прогнозируют больше пострадавших.

Кроме того, мы также сообщали о том, что 1 мая, по Японии пронесся торнадо. Пострадали жилые дома и другие здания, а также автомобили.