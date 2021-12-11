В городе Монетт в американском штате Арканзас торнадо обрушился на дом престарелых. Два человека погибли и пять серьезно пострадали в результате природной катастрофы. Местные власти прогнозируют больше пострадавших.

Об этом сообщает телеканал KAIT со ссылкой на местные власти.

"По словам судьи округа Крейгхед Марвина Дэй, один человек был убит и пятеро серьезно ранены в пятницу вечером, когда торнадо прошел через Монетт в местном доме престарелых. Дэй сказал, что по крайней мере 20 человек оказались в ловушке в доме престарелых в пятницу, но были спасены", - говорится в сообщении телеканала.

Должностные лица называли ущерб в районе поместья Монетт событием "массовых жертв".

IN CASE YOU MISSED IT: @monaestevens_tv saw the devastation tonight at Monette Manor where one person was confirmed dead. #arwx #Monette pic.twitter.com/KILyUTIDQ1 December 11, 2021

Между тем, губернатор штата Энди Бешир заявил эфире телеканала CBS, что по меньшей мере 50 человек могли погибнуть из-за торнадо, обрушившегося на западную часть штата Кентукки в ночь на субботу.

"По нашему мнению, число погибших в результате этого инцидента превысит 50 человек, возможно, оно приблизится к 70 или 100", - сказал он.

Наибольший урон торнадо нанес городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обрушилась крыша.

Бешир сообщил, что до полуночи ввел в штате чрезвычайное положение. К поиску людей, а также ликвидации последствий торнадо власти штата привлекли Национальную гвардию.

По словам губернатора, прошедший торнадо стал самым сильным за всю историю штата.

Метеоролог Аарон Каслберри сказал, что первая серия штормов прекратится к 10-11 часам вечера, когда начнется вторая серия штормов, связанных с приближающимся холодным фронтом. Эти штормы также могут быть сильными.

Холдер добавил, что при любом шторме возможны сильные ветры, град и торнадо.

Линия шквалов прорвутся после полуночи, вызывая еще один виток разрушительных ветров и торнадо между 3 и 5 часами утра в субботу.

"Штормы должны наконец переместиться к востоку от реки Миссисипи к 4-5 часам утра", - добавил Каслберри.

Напомним, ранее мы писали, что в июне в Южноморавском регионе Чехии пронесся торнадо. Из-за непогоды погибли по меньшей мере три человека, сотни раненых.

В тот же день стало известно, что сисло пострадавших в результате разрушительного торнадо увеличилось со 150 до 300 человек. Стихия затронула семь сел и город, расположенный недалеко от границ с Австрией и Словакией.