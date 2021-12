В городе Монетт в американском штате Арканзас торнадо обрушился на дом престарелых. Два человека погибли и пять серьезно пострадали в результате природной катастрофы. Местные власти прогнозируют больше пострадавших.

Об этом сообщает телеканал KAIT со ссылкой на местные власти.

"По словам судьи округа Крейгхед Марвина Дэй, один человек был убит и пятеро серьезно ранены в пятницу вечером, когда торнадо прошел через Монетт в местном доме престарелых. Дэй сказал, что по крайней мере 20 человек оказались в ловушке в доме престарелых в пятницу, но были спасены", - говорится в сообщении телеканала.

Должностные лица называли ущерб в районе поместья Монетт событием "массовых жертв".

IN CASE YOU MISSED IT: @monaestevens_tv saw the devastation tonight at Monette Manor where one person was confirmed dead. #arwx #Monette pic.twitter.com/KILyUTIDQ1