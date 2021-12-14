Мост Патона. Фото: "Страна"

В Киеве решили озеленить мост Патона, с которого отваливаются старые куски бетона, железа, других конструкций и падают прямо в Днепр. На это из городского бюджета выделят почти полмиллиона гривен. 

Об этом свидетельствует тендерная информация, размещенная на портале Prozorro

В документации указано, что "Киевзеленстрой" планирует закупить 487 можжевельников и посадить их на транспортной развязке моста Патона. При этом любопытно, что срок выполнения работ – 24 декабря. 

Ожидаемая стоимость растений и их посадки - 483 839 гривен.

Тендер на озеленение моста Патона. Скриншот

Напомним, "Страна" писала о том, что в ноябре киевляне заметили, что мост Патона разваливается прямо на глазах. "Страна" полетала над ним квадрокоптером и засняла, как с каждой проезжающей машиной мост сбрасывает в Днепр старые куски бетона, железа и прочих деталей конструкций. Большая часть парапета находится в ужасном состоянии. Отсутствуют целые фрагменты чугунных декораций.

Также мы писали, что власти Киева планируют провести реконструкцию моста Патона, которая должна завершиться в 2025 году. А пока Кабмин решил назвать научный конкурс в честь моста Патона, который разваливается и где живут бомжи

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