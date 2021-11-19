Премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о проведении заседания оргкомитета по подготовке международного конкурса научных разработок и инновационных проектов "Мост Патона".

Все бы ничего, если бы не последние события. Судя по видео, которое на днях публиковала "Страна", построенный в 1953 году мост Патона разваливается на куски. Но по официальной версии, обрушений моста нет, просто в его конструкциях живут бомжи, и в Днепр падают их вещи.

Сам мост - аварийный, частично закрытый, и никаких конкретных перспектив по его ремонту нет.

Как уточняется, это будет конкурс научных, научно-технических разработок и инновационных проектов.

На прошлой неделе камеры наблюдения сняли на видео, как от моста Патона отвалились несколько бетонных кусков и упали в воду реки Днепр. Инцидент произошел во время оживленного автомобильного движения на мосту.

Власти Киева планируют провести реконструкцию моста Патона, которая должна завершиться в 2025 году.

По словам инженера "Киевавтодора", реставрационные работы моста включают ремонт мостового полотна, опор, соединений, лестниц пропилей и колонн, смотровых прогонов и др. Планируется расширение моста до восьми полос, оборудование велосипедных дорожек в обоих направлениях, а также будет учтена возможность размещения трамвайных путей. Кроме того, на мосту будет установлена информационно-измерительные системы контроля состояния объекта, в том числе автоматизированная система измерения веса транспортных средств.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве с моста Патона градом падают в Днепр куски конструкций. При этом машины продолжают движение, вероятно и не подозревая, что же творится под мостом.

О том, что мост находится в аварийном состоянии мэр Киева Кличко говорил еще год назад. По его словам, полная реконструкция, предварительно, будет стоить около 7 млрд гривен. Предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на стальную, что значительно облегчит конструкцию моста.