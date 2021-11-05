Столичная прокуратура Киева провела обыски в теневом офисе подрядных компаний, причастных к покушению на хищение более 3 миллиардов гривен при строительстве Подольского моста в Киеве. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

"Следствием установлено, что между КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева и ООО Инвестиционно-строительная компания Укрбуд заключен договор выполнения проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве (Коррекция). В дальнейшем ООО ИБК Укрбуд на условиях субподряда привлекло к выполнению работ ООО Международный проектный институт, которым фактически и осуществлялись работы по разработке проектной документации по объекту", - говорится в сообщении.

По данным следствия, пытаясь завладеть крупной суммой денег от имени ООО Международный проектный институт злоумышленники подделали проектную документацию по объекту строительства и подали ее для прохождение экспертизы в ГП Укргосстройэкспертиза.

В результате обыска в помещении теневого офиса компаний, подконтрольных бенефициару компании-генерального подрядчика строительства, изъяты документы, отражающие противоправную деятельность, 37 печатей обществ с признаками фиктивности, привлеченных к обналичиванию средств, носители информации и другие доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Также поддельную проектную документацию изъяли в помещении Укргосстройэкспертизы. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы КГГА Александра Густелева. Причиной этого решения он назвал как раз затягивание работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

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