И.о. Государственной налоговой службы Евгений Олейников объяснил причину обысков по месту его жительства и в доме его матери, которые прошли 3 ноября.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сам Олейников рассказал на пресс-брифинге.

"Следственные действия проходят по решению суда. В отношении себя лично могу сказать, что обыски прошли в жилье, где живу я лично вместе с семьей, а также по месту жительства моей матери. По итогам следствия без разглашения тайны следствия могу сказать, что фактически верифицировано, что я честно подаю декларацию государственного служащего", – заверил Олейников.

Он пояснил, что обыски связаны с тем, что, по мнению НАБУ, он может быть причастным к прикрытию незаконной деятельности некоторой группы предприятий.

"По странному стечению обстоятельств, еще в январе этого года проводился ряд мер Госналоговой, и эти материалы были переданы в правоохранительные органы. Я думаю, следствие разберется, как можно объединить прикрытие и передачу документов правоохранителям", – сказал Олейников.

По его словам, сейчас правоохранители составляют протокол обыска. И добавил: у него "было найдено все что угодно, кроме денег".

"Так же могу сказать, что средства, которые найдены у меня дома, полностью соответствуют декларации", – отметил Олейников.

Телеграм-канал "Политика Страны" указал на противоречие в словах чиновника.

"Не совсем понятно, как соотносится то, что не были найдены деньги и то, что были найдены средства, которые "полностью соответствуют декларации", - написал канал.

Между тем в СБУ сегодня заявили, что вместе с НАБУ разоблачили "коррупционный механизм" по итогам обысков у Олейникова, в центральном аппарате ГНС и особняке уволенного министра экономики Алексея Любченко.

Ранее "Страна" писала об обыске, который детективы НАБУ провели в Печерском райсуде.