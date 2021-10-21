Одежду для столичной "Муниципальной охраны" (которая стала пристанищем для многих ультраправых) покупали по завышенным сметам, чем нанесли бюджету столицы ущерб почти на 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Схему хищения бюджетных средств организовал бывший директор коммунального предприятия, а подхватил его правопреемник, нынешний исполняющий обязанности директора. "Нажиться" решили на закупке спецодежды для сотрудников", - говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков у поставщика одежды нашли финансовую документацию, которая подтверждает эту схему.

В течение 2019 - 2020 лет чиновники заключили 10 договоров с одним из столичных коммерческих предприятий на поставку спецодежды на общую сумму 15 млн грн. По результатам комплексной товароведческой и экономической экспертиз установлено, что дельцы втрое завысили стоимость и объемы товаров.

Сейчас двум чиновникам-коммунальщикам и директору коммерческого предприятия объявлено о подозрении по ч.3, ч.4 и ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Киевтеплоэнерго" прошли обыски по делу о растрате. Директор "Киевских теплосетей" получил подозрение.

Также мы сообщали, что совладелец "Дельта банка" получил подозрение в растрате имущества более чем на миллиард.