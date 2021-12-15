С 29 декабря 2021 года вступают в силу новые правила пребывания в России иностранных граждан.

Это часть глобальных изменений в миграционной политике, которые были запущены летом.

"Страна" описывает, кого коснутся законы МВД РФ, и отвечает на наиболее насущные вопросы для украинцев в связи с этим.

Главные изменения в миграционных правилах

С 29 декабря 2021 года вступают в силу несколько федеральных законов, которые вводят новые миграционные правила.

С указанной даты всем иностранцам и лицам без гражданства, которые пребывают в Россию на срок 90 дней и более, в целях работы или по другим причинам, необходимо будет пройти медицинское освидетельствование.

В рамках медосмотра иностранца будут проверять на наличие или отсутствие:

употребления наркотиков и психотропных веществ

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,

ВИЧ-инфекцию.

Выданные медицинские справки будут действительны на протяжении одного года. Потом дается 30 дней, чтобы сделать новые.

Сдать такие анализы можно будет не во всех медицинских учреждениях России, а лишь в тех, которые определят в своих регионах местные органы власти.

Тем, кто решит уклоняться от медицинского освидетельствования, в РФ обещают сократить срок пребывания.

В отношении выявленных наркозависимых и ВИЧ-инфицированных может быть принято решение о нежелательности пребывания на территории России.

Также МВД России приняло решение, что иностранные граждане обязаны будут проходить и дактилоскопию.

Те, кто приезжает с целью работы, и отпечатки пальцев, и медосмотр придется пройти в течение 30 дней со дня въезда.

Иностранцам, которые приезжают не с целью трудовой деятельности, но на срок более 90 дней, на дактилоскопию и фотографирование будет выделено 90 дней со дня въезда.

Всем прошедшим дактилоскопическую регистрацию и фотографирование будет выдан сертификат.

Отпечатки пальцев и фотографирование надо будет пройти один раз, а медосвидетельствование - при каждом новом въезде в Россию.

Как новые законы коснутся украинцев?

От прохождения всех этих процедур освобождены граждане Беларуси и иностранцы в возрасте до 6 лет.

Все остальные, в том числе украинцы, независимо от наличия или отсутствия прописки в "ЛДНР", обязаны будут пройти и медосмотр, и дактилоскопию с фотографированием.

В случае, если трудовой мигрант въезжает в Россию с ребенком — гражданином Украины, он, будучи старше 6 лет, тоже должен будет всё пройти вместе с родителем.

Нет исключений и для украинцев, едущих в Россию жить или работать на основании паспортов "ДНР" и "ЛНР". Эти документы гарантируют им беспрепятственный въезд в РФ и возможность продолжительного нахождения там без необходимости выезда. Но не освобождают от медосмотра и дактилоскопии.

Единственная большая категория, для которой ничего не изменится — жители "республик" с паспортами Российской Федерации.

Те же украинцы, которые едут через Россию проездом (например, так очень часто делают жители "ЛДНР" или украинцы, у кого там проживают родные) или планируют пребывать в РФ менее, чем 90 дней, ничего пока не изменится.

Но обратим внимание на важный момент. Предположим, украинец въехал в РФ ненадолго, но решил задержаться и начать работать.

Принять такое решение теперь придется в течение 30 дней, чтобы уложиться в сроки по сдаче дактилоскопии и медосвидетельствования. В противном случае, не исключены проблемы с получением разрешительных документов.

Что делать тем, кто уже в России?

Разъяснений о том, что делать иностранцам, которые уже сейчас находится в РФ, не публикуются. В тексте документов несколько раз используются формулировка "со дня въезда".

Исходя из этого и с учетом принципа о том, что закон не имеет обратной силы, можно предложить, что ныне находящимся в РФ не нужно сдавать отпечатки пальцев и медосмотр.

Вместе с тем, известно, что те, кто оформляют российские РВП, ВНЖ и гражданство, все равно проходят указанные процедуры. Поэтому тем, кто решил в России задерживаться надолго, их не избежать.