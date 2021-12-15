В среду, 15 декабря, на межбанковском валютном рынке снизился на 11 копеек и упал до 27,18 грн/доллар, после падения на 12 копеек во вторник.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на участников валютного рынка.

По данным участников валютного рынка, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,11-27,14 грн/доллар, затем котировки выросли до 27,23-27,24 грн/доллар, после чего установились на уровне 27,16-27,18 грн/доллар.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 3,99%, с 28,31 грн/доллар до 27,18 грн/доллар. В 2020 году курс гривны на межбанке снизился на 19,25%, с 23,74 грн/доллар до 28,31 грн/доллар. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36%, с 27,72 грн/доллар до 23,74 грн/доллар.

В то же время национальный банк Украины понизил официальный курс гривны на 19,75 коп. до 27,1960 грн/доллар.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

1 фунт стерлингов - 36,0293

1 доллар США - 27,1960

1 швейцарский франк - 29,3995

10 иен - 2,3882

10 российских рублей - 3,6846

1 евро - 30,6186

Напомним, НБУ повысил учетную ставку на 0,5%. Такое решение направлено на снижение проинфляционных рисков и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%.

Также сообщалось, что НБУ обвинил украинские банки в провале налоговой амнистии.