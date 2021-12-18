В субботу, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон №5600, предусматривающий повышение налогов для физических и юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает защиту бюджета от возможных уклонений от налогообложения. Для этого предусматривается индексация налогов, изменение подходов к обложению НДС и акцизным налогом ряда товаров, а также рентной платы за использование недр.

Кроме того, закон предусматривает ограничения для крупных налогоплательщиков на перенесение отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий прошлых лет.

Подробно о том, что предусматривает закон 5600 мы писали здесь.

Как писала ранее "Страна", для Банковой это принципиальный законопроект. И не только потому, что он должен обеспечить 15 млрд гривен дополнительных доходов в бюджет, которые уже заложило в проект бюджета правительство. Но и по политическим причинам. Помимо прочего он предполагает увеличить ренту на добычу руды (что ударит по бизнесу Рината Ахметова, с которым ОП сейчас вошел в клинч). Правда, заодно он повышает налоги и для прочего украинского бизнеса, а заодно и для обычных украинцев.

Отметим, что де-факто принятие этого законопроекта было требованием МВФ.