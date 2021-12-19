После бурной реакции в соцсетях в Днепре уволили дизайнера, который создал неприличную надпись на английском языке на остановке общественного транспорта "ЦУМ". Вывеска гласила, что это CUM.

Об этом сообщает издание "Depо.Днепр".

В Днепре на остановке появилась неприличная надпись на английском языке. Из-за конфликта директора компании-подрядчика с дизайнером, автор работы решил испортить репутацию своей компании и разместить наклейку с непристойным названием. Дизайнера уже уволили.

В документе с подрядчиком остановка называется "Tentralnyi univermah". Компания выполнит новое обозначение на остановке за свой счет.

Коммунальщики Днепра убрали скандальную табличку с транслитерацией остановки "ЦУМ".

В Днепре уволили дизайнера, создавшего неприличную надпись на остановке. Источник: "Depo.Днепр"

В английском языке значение глагола cum имеет вполне определенный физиологический смысл.

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернигове мужчину судят за 120 надписей "Зеля х@@ло" на заборах. Админпротокол в отношении него правоохранители составили по факту мелкого хулиганства.

Также мы писали, что в Верховную Раду привезли бургеры со словом "х@и" на упаковке. Курьерская служба, осуществляющая доставку еды из McDonald’s, привезла сотрудникам Верховной Рады пакеты, на которых было написано это известное матерное слово.