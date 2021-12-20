С нового года в России вводят единый стандарт для всех граждан - "Захоронение срочное трупов в военное и мирное время", которым предусмотрены порядок массовых захоронений и параметры братских могил.

Соответствующий документ опубликован на сайтах правовой информации.

"Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени", - говорится в тексте документа.

В случае необходимости местные власти отдельно взятого региона могут создавать нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО).

"Существуют следующие виды захоронений трупов или останков умерших путем предания: земле (захоронение в могилу); огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом); воде", - написано в документе.

Кроме того, запрещено проводить захоронения около источников водоснабжения, минеральных источников, на берегах озер и рек, со стоянием грунтовых вод более 2 м. от поверхности земли и т. д.

Финансированием и организацией срочного захоронения трупов заниматься должны региональные власти, "исходя из прогнозируемых объемов работ".

Также в документе прописана инструкция по организации братских могил. Пример: захоронение 1000 погибших в течение трех суток.

"Основными видами работ в этом случае будут: разработка котлована для устройства братской могилы на 100 погибших (всего потребуется устройство до 10 котлованов); подготовка котлована для захоронения тел (останков); подготовка тел (останков) погибших для захоронения; раскладка первого ряда тел (останков) погибших в братских могилах; засыпка первого ряда тел (останков) погибших; раскладка второго ряда тел (останков) погибших в братских могилах; засыпка второго ряда тел (останков) погибших; засыпка братских могил", — говорится в нормативах.

Параметры могилы предлагаются следующие: длина 20 метров, ширина 3 метра, глубина 2,3 метра.

Кроме того, документ предусматривает формулы, по которым можно вычислить трудозатраты для проведения работ.

В настоящее время причины, по которой правительство РФ решило разрабатывать подобный стандарт - неизвестна.

Например, военный эксперт, который является доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах, Виктор Баранец заявил, что данный норматив готовился 6 месяцев и связан в первую очередь с ковидом.

Другой военный эксперт Александр Гольц связывает необходимость рытья братских могил с возможным применением оружия массового поражения.

Отмечается, что национальный стандарт разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Херсоне неизвестные вандалы повредили памятники братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны. Полиция устанавливает причастных к преступлению, им грозит пять лет тюрьмы.