В США на борту крупнейшего в мире круизного лайнера Symphony Of The Seas компании Royal Caribbean у 48 пассажиров был обнаружен COVID-19.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании Royal Caribbean в понедельник, 20 декабря.

По данным CNN, круизный лайнер вернулся в выходные дни в Майами (США) из недельного круиза по Карибскому бассейну.

В заявлении Royal Caribbean сообщается, что на нем путешествовали более 6000 пассажиров и членов экипажа. Когда у одного из гостей обнаружили коронавирус, тестирование прошли и все другие пассажиры.

Почти все инфицированные были полностью вакцинированы. В общей сложности, 95% из находившихся на борту получили прививку. Пока неизвестно, каким штаммом коронавируса заболели люди.

Согласно правилам Royal Caribbean все путешественники от 12 лет должны быть полностью вакцинированы и иметь отрицательный результат теста до отбытия лайнера. Компания также "настоятельно рекомендует" получить дополнительную дозу вакцины перед путешествием, но пока это не является обязательным.

Невакцинированные дети должны показать отрицательный результат ПЦР-теста, а также сдать экспресс-тест в терминале перед отбытием лайнера.

По данным компании, инфицированные лица либо не имели никаких проявлений болезни, либо имели слабые симптомы. Все отбыли на карантин.

В своем заявлении компания добавила, что это событие не повлияло на дальнейшее расписание круизов.

Ранее "Страна" сообщала, что вслед за Тайванем, который в августе ввел практику полетов "в никуда", власти Сингапура решили разрешить резидентам страны ездить в круизы "в никуда". Это будут морские путешествия без остановок в других странах, их цель - оживить пострадавшую из-за пандемии коронавируса отрасль.

Также мы писали, что еще в 2020 году в портах и водах США из-за карантина находилось 91 круизное судно, на бортах которых в невольном плену оказалась 61 000 членов экипажа. Пассажиров на этих кораблях не было. Многие лайнеры застряли из-за карантина, введенного в связи с коронавирусом.