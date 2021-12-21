В Одессе 26-летняя девушка угнала прогулочную яхту "Черная Жемчужина". Катер, задекорированный под пиратскую шхуну, стоял на зимней швартовке у пирса во внутренней акватории яхт-клуба Одесского морвокзала. Девушка совершила невероятное - умудрилась самостоятельно отшвартоваться, завести катер и даже выйти в одесскую гавань.

Об "Стране" сообщили источники в полиции.

На выходе из гавани катер под управлением девушки совершил навал на мол и остановился, к счастью, оставшись на плаву. Отсутствие катера обнаружил его владелец, при этом охрана яхт-клуба не заметила выхода катера.

За яхтой вдогонку вышел катер береговой охраны с полицией на борту. Пограничники фактически взяли на абордаж угнанную яхту и высадили на ее борт команду, которой удалось завести яхту на место в яхт-клуб.

После задержания угонщица пояснила, что решила таким образом прогуляться на яхте в Николаев.

По информации пресс-службы одесской патрульной полиции, девушка была возбуждена и вероятно, находилась под действием наркотиков. Правоохранители добавили, что угонщицу уже дважды в этом году останавливали на автомобиле за вождение в нетрезвом виде, и составляли протоколы по ст.130 КУоАП.

Интересно, что по мнению яхтсменов, самостоятельно отшвартовать яхту с места стоянки практически невозможно. Скорее всего, угонщице помогали другие люди. Однако на борту яхты на момент задержания девушка была одна.

Отметим, одесская яхта "Черная жемчужина" используется летом для коммерческого катания туристов.

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