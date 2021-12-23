Украина выделила на гуманитарную помощь для Литвы в виде колючей проволоки для строительства стены на границе с Беларусью, 29 миллионов 348 тысяч 339 гривень.

Об этом свидетельствуют документы из заседания Кабинета министров в четверг, 23 декабря.

Указано выделить МВД 29 млн 348 тыс. 339 гривень для исполнения указа президента Украины об оказании гуманитарной помощи Литве, согласно запросу республики (100 километров колючей проволоки).

Напомним, в этом году в Литве резко выросло количество нелегальных мигрантов, которые попадали в страну через границу с Беларусью. Литовские власти обвинили в этом Минск, который, в свою очередь, отверг обвинения. В результате Вильнюс принял решение построить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Построение забора займет два года, а стоимость такого проекта оценивают в 150 миллионов долларов.

Также сообщалось, что Украина приняла решение помочь Литве гуманитарной помощью в виде колючей проволоки для строительство этого забора. Первый транш проволоки из Украины в Литву отправился двенадцатого августа.