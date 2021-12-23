На гуманитарную помощь Литве потратили миллионы гривень. Фото: dsns.gov.ua

Украина выделила на гуманитарную помощь для Литвы в виде колючей проволоки для строительства стены на границе с Беларусью, 29 миллионов 348 тысяч 339 гривень.

Об этом свидетельствуют документы из заседания Кабинета министров в четверг, 23 декабря.

Указано выделить МВД 29 млн 348 тыс. 339 гривень для исполнения указа президента Украины об оказании гуманитарной помощи Литве, согласно запросу республики (100 километров колючей проволоки).

Украина выделила десятки миллионов гривень на гуманитарную помощь Литве

Напомним, в этом году в Литве резко выросло количество нелегальных мигрантов, которые попадали в страну через границу с Беларусью. Литовские власти обвинили в этом Минск, который, в свою очередь, отверг обвинения. В результате Вильнюс принял решение построить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Построение забора займет два года, а стоимость такого проекта оценивают в 150 миллионов долларов.

Также сообщалось, что Украина приняла решение помочь Литве гуманитарной помощью в виде колючей проволоки для строительство этого забора. Первый транш проволоки из Украины в Литву отправился двенадцатого августа

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.