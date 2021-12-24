В пятницу, 24 декабря, Санта-Клаус отправится в ежегодное рождественское путешествие из своей резиденции в Лапландии. Он должен выехать на традиционной оленьей упряжке в 06:00 по Киеву.

Отследить путешествие Санты можно будет онлайн с помощью сервиса Flightradar24, а также сайта NORAD Tracks Santa.

Лапландия считается местом жительства волшебника и является одним из наиболее посещаемых туристических мест Финляндии.

В кругосветное путешествие Санта-Клауса на санках по-прежнему повезет главный олень Рудольф.

Отслеживать его путешествие на Flightradar24 поможет наземное и спутниковое покрытие ADS-B. Как сообщают на сервисе, Санта смог расширить зону действия своего транспондера, используя рога оленя как дополнительную антенну.

Отслеживать рождественскую поездку даст возможность и Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD), которое обычно следит за самолетами, ракетами и космическими запусками, используя спутники с инфракрасными датчиками.

Ранее власти Финляндии отчитались, что Санта и миссис Клаус подтвердили раздачу предстоящую подарков в соответствии с планом. По их словам, маршрут доставки включает все места по миру, независимо от ситуации с коронавирусом.

Недавно "Страна" сообщала о сицилийском епископе, который сказал детям, что Санта-Клауса не существует. Епархии пришлось за него извиняться.

Также мы рассказывали, как выбрать безопасные игрушки для детей на новогодние праздники.