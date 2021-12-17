В Центре общественного здоровья при Минздраве Украины, где ранее советовали родителям, какими полезными сладостями заменить конфеты для детей, рассказали, как правильно выбрать игрушки детям на новогодние праздники.

Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 17 декабря, ЦОЗ при Минздраве Украины.

В ЦОЗ рассказали, что при выборе игрушек необходимо проверить наличие знака соответствия Техническому регламенту и убедиться в качестве продукции.

В частности, на упаковке или этикетке должны указываться:

информация о производителе или импортере;

обозначение типа, номера партии, серийного номера или модели или другого элемента, позволяющего идентифицировать игрушку;

инструкция по эксплуатации и информация по безопасности;

предупредительная информация.

Перед покупкой внимательно просмотрите изделие, обратите внимание на следующие факторы:

состав и материал – не выбирайте игрушки, которые очень ярко окрашены, залакированы, ведь краска может оказаться токсичной и опасной для здоровья;

возрастные ограничения - покупайте игрушки в соответствии с возрастом ребенка;

запах - лучше не выбирайте игрушки, имеющие ощутимый запах;

размер - для детей помладше лучше не покупать игрушки из мелких деталей, которые ребенок может отломать и проглотить;

форму - избегайте покупок игрушек с острыми или жесткими остриями, шипами, стержнями или острыми краями, в игрушках на батарейках отсек для них должен быть труднодоступным для ребенка.

"Не покупайте игрушки на стихийных рынках – дешевая продукция неизвестных производителей не самый лучший подарок: кроме видимых опасностей (некачественно обработанные, острые детали), вы рискуете приобрести и скрытые (токсичные вещества в составе изделия)", - добавили в ЦОЗ.

Медики рассказали о критериях выбора безопасных игрушек для детей. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

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