В Южной Корее правительство приняло решение о помиловании бывшего президента Пак Кын Хе, осужденную на 22 года лишения свободы за коррупцию. Она провела в тюрьме 4 года и 9 месяцев.

Об этом сообщает агентство "Ренхап".

69-летнюю Пак Кын Хе помилуют 31 декабря. Экс-президент была включена в список из 3 094 получателей помилования. Уточняется, что ее решили амнистировать с учетом ухудшения ее здоровья. Пак Кын Хе в этом году трижды попадала в больницу в связи с хроническими заболеваниями плеча и спины.

При этом другой бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак, который в настоящее время отбывает 17-летний тюремный срок за растрату и взяточничество, был исключен из списка лиц, подлежащих помилованию.

Правительство страны заявило, что эти решения приняты как средство преодоления общенационального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, с целью преодоления "печальной истории прошлого и достижения великого единства среди людей".

Пак Кын Хе возглавляла страну с 2013 по 2017 год. А 10 марта 2017-го ей объявили импичмент и арестовали из-за обвинений в коррупции. В 2018 году экс-президента приговорили к 30 годам заключения. В 2020 году срок снизили до 20 лет. Еще два года она должна была провести в тюрьме по приговору о незаконном вмешательства в процесс выдвижения кандидатов правящей на тот момент консервативной партии "Сэнури".