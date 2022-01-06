Сегодня, 6 января, православные христиане празднуют Сочельник. Это канун, или, как его еще называют, навечерие, Рождества Христова. В этот день люди готовятся к великому празднику, читают особые молитвы в храме и дома, готовят особенное блюдо — сочиво. Это вареные зерна пшеницы, риса или чечевицы, заправленные медом, сухофруктами, маком. У нас его принято называть — кутья.

Есть много правил и традиций этого дня. Все они пришли к нам издавна. Многие соблюдаются и по сей день. Избы чисто убирали, стол устилали соломой, а поверх накрывали белой чистой скатертью из натуральной ткани как напоминание о яслях, где лежал Иисус.

Очень важно соблюдение строгого поста весь день. Известно, что волхвам новость о том, что родился Иисус, сообщила Вифлеемская звезда. Именно поэтому истинно верующие люди не едят и даже не садятся за стол до первой звезды. С ее появлением принято собираться всей семьей за большим столом. В центре стола - кутья. Помимо нее, хозяйки готовят не менее двенадцати разнообразных блюд, для того, чтобы весь год был урожайным, благодатным и щедрым.

Есть традиция крестникам носить ужин своим крестным. А те, в свою очередь, угощают их сладостями. В Святой вечер принято петь рождественские колядки.

Еще на Рождество гадают. Как правило, на любовь, на суженого. Но, отметим, что гадания - это запрещенные церковью обряды, поэтому, если уж очень хочется знать будущее, отложите их до 8 января. Святочные гадания (до 14 января) тоже обещают быть правдивыми.

Весь этот день должен быть наполнен особым, праздничным настроением. Рождество встречают с чистыми помыслами и душой. Будьте искренними, щедрыми, приветливыми, отбросьте все обиды и споры.

В праздничный день не следует забывать о родственниках и друзьях, которые живут далеко, – позвоните, поздравьте их с Рождеством, поинтересуйтесь состоянием здоровья. А наша редакция подготовила для вас самые яркие и душевные открытки для того, чтобы вы могли порадовать родных. Счастливого Рождества!

С наступающим Рождеством 2022 — открытки и поздравления