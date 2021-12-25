Президента США Джо Байдена оскорбили во время визита в детскую больницу, использовав цензурную версию известного ругательства в адрес главы Белого дома.

Об этом сообщает издание The New York Post в субботу, 25 декабря.

Джо Байден развлекал детей в больнице тем, что позвонил в Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и навел справки о том, где находится Санта-Клаус.

Верховному главнокомандующему США сообщили, что Санта-Клаус пролетает над Туркменией.

Дети рассказали Байдену, чего хотят на Рождество: одному хотелось пианино, второму приставку Nintendo, а девочка Пенелопа сказала, что, с точки зрения ее папы, она будет рада любому подарку.

"С Рождеством!" - сказал вышедший на связь из Орегона мужчина по имени Джаред.

После того, как его дети рассказали президенту, каких именно подарков ждут от Санта-Клауса, в ответ на поздравление Джо Байдена и пожелание чудесного Рождества сказал: "Да, я надеюсь, у вас, ребята, тоже будет чудесное Рождество. Веселого Рождества и - давай, Брэндон!"

Фраза "Вперед, Брэндон!" (Let's go Brandon!), - это мем, который используется как эвфемизм для непечатного ругательства в адрес Байдена.

По реакции Байдена так и осталось неясным, знал ли президент США о скрытом значении этой фразы. "Давай, Брэндон, я согласен", - произнес он в ответ.

После чего возникла неловкая пауза. "Мне кажется, мы его потеряли", - сказал президент США, который и бровью не повел.

В тоже время сидевшая рядом его супруга Джилл Байден сначала рассмеялась, а потом закатила глаза.

Этот лозунг появился минувшей осенью, когда победитель гоночных соревнований в Алабаме Брэндон Браун давал интервью представителю телеканала NBC Sports.

В это же время толпа позади него скандировала: "Еб@ть Джо Байдена" (F...ck Joe Biden)!

Однако журналист в репортаже заявил ошеломленному гонщику, который не мог понять причину волнений на трибунах, что собравшиеся кричат: "Вперед, Брэндон". Гонщик успокоился и стал отвечать на вопросы.

С этого времени фразу стали использовать в качестве цензурной версии ругательства в адрес действующего главы Белого дома.

Фразу подхватили в республиканских кругах. Её печатают на футболках, болельщики скандируют её на футбольных матчах, она также была помещена на огромном баннере, который был прикреплен к самолету, кружившему над митингом сторонников Дональда Трампа, артисты пишут песни с такими словами.

Американские журналисты мгновенно отреагировали на рождественскую историю про дерзкое "Брэндон", брошенное Джо Байдену во время его визита с супругой Джилл в детскую больницу одним из родителей.

"Президента США посетил рождественский тролль. Из реакции Байдена не было ясно, насколько хорошо он осведомлен об этом меме, но Джилл Байден, похоже, знала о его значении - услышав фразу, она усмехнулась и закатила глаза", - пишет издание New York Post.

"Это не первый рождественский звонок американского президента, который закончился "катастрофой". В 2018 году президент Дональд Трамп намекнул позвонившей девочке, что ей пора перестать ждать Санта-Клауса", - сообщает издание Independent.

Президента США Байдена назвали "Брендоном", использовав известный интернет-мем. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что недавний ежегодный медицинский осмотр Байдена показал, что он "по-прежнему годен к исполнению своих обязанностей". Однако при этом у главы Белого дома нашли букет болезней, включая мерцательную аритмию, артрит, спондилез, проблемы с кашлем и походкой.

Также мы писали, что во время выступления перед камерами Джо Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом. При этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он даже не заметил своей ошибки.