Президент США Джо Байден уже во второй с конца ноября раз заявил, что будет снова баллотироваться на высший государственный пост. Правда, при этом сделал ремарку, что снова пойдет на выборы, если его здоровье останется хорошим.

Об этом сообщает издание The Times.

Байден, который ранее не выдвигал никаких условий по поводу баллотирования на второй срок, сказал, что роль в его решении сыграет судьба.

"Если я буду в таком состоянии здоровья, как сейчас - у меня хорошее здоровье - то на самом деле я бы снова баллотировался. Я очень уважаю судьбу. Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь", - сказал Байден.

46-му и старейшему в итосрии президенту США к тому времени, когда он вступит в должность, будет 82 года.

Недавний ежегодный медицинский осмотр Байдена показал, что он "по-прежнему годен к исполнению своих обязанностей". Однако при этом у главы Белого дома нашли букет болезней, включая мерцательную аритмию, артрит, спондилез, проблемы с кашлем и походкой.

Вскоре после обнародования результатов медосмотра Байдена миллиардер Илон Маск предложил установить предельный возраст для выдвижения на политические должности - 70 лет.

Между тем в Украине тоже говорят о втором сроке действующего президента. Но согласно последним опросам больше 60% украинцев против второго срока Зеленского.