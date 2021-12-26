Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в пропаганде терроризма.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города в воскресенье, 26 декабря.

По данным пресс-службы, СКР просит суд избрать в отношении Хованского запрет определенных действий.

"Суд может ходатайство удовлетворить, а может в его удовлетворении отказать", - добавили в пресс-службе.

Судебное заседание назначено на 29 декабря.

Напомним, что в июле блогера Юрия Хованского задержали. В его квартире в Санкт-Петербурге прошли обыски, а самого его увезли в отдел полиции. Причиной возбуждения дела против Хованского стал ролик с песней про мюзикл "Норд-Ост". Там он упоминал теракт, который произошел 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке.

Против Хованского возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Блогер частично признал вину, но просил для себя домашний арест или запрет определенных действий. Однако, суд постановил оставить его в СИЗО.

Также "Страна" сообщала, что Юрий Хованский написал письмо с извинениями за песню о "Норд-Осте".

Кроме того, мы информировали, что блогер Хованский написал жалобу в Европейский суд по правам человека.