В Китае, где несколько лет назад создали робота-кота, который реагирует на хозяина, разработали "цифрового прокурора" с поразительной точностью обвинения. Искусственный интеллект может предъявить обвинение с точностью в 97% на основе устного описания дела. Об этом сообщает Korea Times.

Машина была построена и протестирована народной прокуратурой Шанхая Пудун, крупнейшей и самой загруженной районной прокуратурой страны. Искусственный интеллект обучался на основе 17 тысяч дел, которые рассматривались с 2015 по 2020 годы. И теперь может выносить обвинения на основании тысяч "характерных черт", анализируемых в описании дела.

По словам профессора Ши Юна, директора лаборатории управления большими данными и знаниями Китайской академии наук, ведущего научного сотрудника проекта, эта технология может снизить повседневную нагрузку на прокуроров, позволит им сосредоточиться на более сложных задачах.

"Цифровой прокурор" уже способен выдвигать обвинения по 8 наиболее распространенным в Шанхае преступлениям:

мошенничество с кредитными картами,

организация азартных игр,

опасное вождение,

умышленное нанесение травм,

воспрепятствование выполнению служебных обязанностей,

воровство

мошенничество

хулиганство.

Как писала "Страна", в ООН призвали ввести мораторий на использование искусственного интеллекта.

Также мы писали, как искусственный интеллект помог ученым из Швейцарии найти связь между сахаром в крови и тяжестью симптомов Covid.