В Китае создали цифрового прокурора, который предъявляет обвинения с точностью в 97%
В Китае, где несколько лет назад создали робота-кота, который реагирует на хозяина, разработали "цифрового прокурора" с поразительной точностью обвинения. Искусственный интеллект может предъявить обвинение с точностью в 97% на основе устного описания дела. Об этом сообщает Korea Times.
Машина была построена и протестирована народной прокуратурой Шанхая Пудун, крупнейшей и самой загруженной районной прокуратурой страны. Искусственный интеллект обучался на основе 17 тысяч дел, которые рассматривались с 2015 по 2020 годы. И теперь может выносить обвинения на основании тысяч "характерных черт", анализируемых в описании дела.
По словам профессора Ши Юна, директора лаборатории управления большими данными и знаниями Китайской академии наук, ведущего научного сотрудника проекта, эта технология может снизить повседневную нагрузку на прокуроров, позволит им сосредоточиться на более сложных задачах.
"Цифровой прокурор" уже способен выдвигать обвинения по 8 наиболее распространенным в Шанхае преступлениям:
- мошенничество с кредитными картами,
- организация азартных игр,
- опасное вождение,
- умышленное нанесение травм,
- воспрепятствование выполнению служебных обязанностей,
- воровство
- мошенничество
- хулиганство.
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