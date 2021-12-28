В Волынской области местный житель решил расширить свою квартиру и достроил дом к многоэтажному жилому зданию.

Об этом сообщает издание "Волынь.Post" со ссылкой на представителей муниципальных властей.

"Совместно с работниками ДСК, работниками управления муниципального караула были задокументированы административные материалы по факту достройки в многоквартирный дом, по адресу: Нововолынск, ул. Г.Шухевича", - говорится в сообщении представителей муниципальных властей.

Кроме того, муниципалы сообщили, что нарушителю грозит штраф – до 1360 гривен. После предписания специалистов ДСК и проверки состоится подача заявления в суд для восстановления предыдущих архитектурных форм дома.

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