В среду, 29 декабря, российскому блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в пропаганде терроризма, смягчили меру пресечения. Суд освободил его из-под стражи и определил ему запрет определенных действий.

Об этом сообщает Тelegram-канал URA.RU.

Суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия изменил меру пресечения Юрию Хованскому, заменив содержание в СИЗО на запрет определенных действий. Как видно на кадрах с места событий, блогер перекрестился перед оглашением приговора.

Хованского освободили из-под стражи прямо в зале суда. Ему запрещено пользоваться интернетом, выходить из дома с 22 до 10 часов, но разрешено общаться с семьей и девушкой. Также под запретом культурно-массовые мероприятия и общение с прессой. Запрет будет действовать до 8 января.

Напомним, блогера задержали в июле, то есть он провел в СИЗО полгода. Стоит отметить, что смягчению меры пресечения предшествовал видео-ролик в его поддержку, который записали более 20 ютуб-блогеров. Среди них был Руслан Усачев, Эльдар Джарахов и Дмитрий Ларин. Блогеры требовали освободить коллегу из СИЗО.

Также сообщалось, что причиной возбуждения дела против Хованского стал ролик с песней про мюзикл "Норд-Ост". Там он упоминал теракт, который произошел 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке. После заключения под стражу блогер написал письмо с извинениями за песню о "Норд-Осте".