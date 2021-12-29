Начиная с первого января наступающего года банкноты белорусских рублей образца 2000 года номиналами от ста рублей и выше будут считаться недействительными. 31 декабря заканчивается период обмена этих банкнот.

Об этом сообщает НБУ.

Указано, что 31 декабря 2021 завершается период обмена банкнот белорусских рублей образца 2000 года, имеющих номиналы 100 белорусских рублей и выше, на банкноты образца 2009 года в соответствии с установленным масштабом деноминации (10000:1) в Национальном банке Республики Беларусь.

С 01 января 2022 года банкноты номиналами 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными.

Напомним, в Национальном банке Украины определили график работы банковской системы на праздники в 2022 году. 7 марта и 27 июня 2022 года банки при необходимости могут проводить кассовые операции. Также банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.

Также сообщалось, что НБУ презентовал выпуск новых украинских монет в виде ромба номиналом в 10 гривен. Доступным для обращения станет набор из четырех монет, которые называются "Казачьи клейноды".