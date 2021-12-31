Правительство Польши решило снизить ставку НДС на важные товарные группы. Таким образом Польша пытается бороться с инфляцией и помогает бедным слоям населения в период экономического кризиса.

Об этом сообщает польское издание RP со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Правительство страны уведомило Еврокомиссию о снижении ставки НДС на продукты питания с 23% до 0%, на газ с 23% до 8%, на электроэнергию с 23% до 5%, а также на другие товарные группы.

Пониженный НДС в Польше будет введен не менее, чем на шесть месяцев.

Напомним, что Польша направила руководству Европейского союза предупреждение о выходе из сообщества. Это произошло после того, как ЕС приказал стране провести судебную реформу или уплатить гигантский штраф.

Ранее мы писали, что министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Варшава должна перестать платить членские взносы Евросоюзу (ЕС) и начать накладывать вето на принимаемые в Брюсселе решения, если ЕС лишит Польшу финансирования и продолжит оказывать давление по вопросу верховенства закона.

Также мы писали, что Венгрия и Польша заблокировали план спасения экономики Евросоюза на 1,8 трлн евро.